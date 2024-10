Lanazione.it - Nuovo impianto Castellani. I paletti dei residenti:: "Ci sono otto punti critici"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Chiuso il percorso partecipativo relativo al progetto di restyling dello stadio Carlo-Computer Gross Arena avanzato dall’Empoli Fc, che ha permesso di raccogliere indicazioni e proposte della cittadinanza, adesso c’è grande attesa per capire come questi suggerimenti saranno discussi all’interno della Conferenza dei Servizi preliminare, che al momento però non è ancora stata indetta. Nel frattempo il comitato ’Stadio sì, ma non così’, composto da cittadininel quartiere di Serravalle, ha espresso attraverso un documento di tre pagine il proprio forte disappunto su come si sta gestendo la questione stadio.