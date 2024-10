Non era iscritto all’Ordine dei Medici in Italia e ha lavorato al Pronto Soccorso: denunciato l’ex volto di “Uomini e Donne” Ivan Di Stefano (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il pubblico televisivo lo ha conosciuto perché ha fatto pare del Trono Over di “Uomini e Donne”, ma il 50enne Ivan Di Stefano è stato denunciato dai N.A.S. (Nuclei Antisofisticazione e Sanità) dei Carabinieri alla Procura di Cassino “ha esercitato abusivamente la professione di medico chirurgo presso il Pronto Soccorso di Cassino, senza il riconoscimento ministeriale del proprio titolo di laurea conseguito all’estero”. L’uomo avrebbe addirittura lavorato due mesi al Pronto Soccorso di Cassino senza essere iscritto all’Ordine dei Medici in Italia. Di Stefano ha affermato di avere una laurea conseguita all’estero con specializzazione in neurochirurgia, ma non c’è modo di poter confermare queste dichiarazioni. L’uomo si è trovato al centro di un controllo incrociato a campione, probabilmente la sua storia non sarebbe saltata fuori. Ilfattoquotidiano.it - Non era iscritto all’Ordine dei Medici in Italia e ha lavorato al Pronto Soccorso: denunciato l’ex volto di “Uomini e Donne” Ivan Di Stefano Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il pubblico televisivo lo ha conosciuto perché ha fatto pare del Trono Over di “”, ma il 50enneDiè statodai N.A.S. (Nuclei Antisofisticazione e Sanità) dei Carabinieri alla Procura di Cassino “ha esercitato abusivamente la professione di medico chirurgo presso ildi Cassino, senza il riconoscimento ministeriale del proprio titolo di laurea conseguito all’estero”. L’uomo avrebbe addiritturadue mesi aldi Cassino senza esseredeiin. Diha affermato di avere una laurea conseguita all’estero con specializzazione in neurochirurgia, ma non c’è modo di poter confermare queste dichiarazioni. L’uomo si è trovato al centro di un controllo incrociato a campione, probabilmente la sua storia non sarebbe saltata fuori.

