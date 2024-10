Moviola Genoa Fiorentina, l’episodio chiave del match di Serie A (Di giovedì 31 ottobre 2024) Moviola Genoa Fiorentina, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 l’episodio chiave della Moviola del match tra Genoa Fiorentina, valido per la 10ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Pairetto. l’episodio chiave 2? Giallo Genoa – Subito sanzionato Pinamonti per un fallo su Bove 6? Giallo Fiorentina Calcionews24.com - Moviola Genoa Fiorentina, l’episodio chiave del match di Serie A Leggi tutto 📰 Calcionews24.com (Di giovedì 31 ottobre 2024)arbitraledelvalido per la 10ª giornata del campionato diA 2024/25delladeltra, valido per la 10ª giornata dellaA 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Pairetto.2? Giallo– Subito sanzionato Pinamonti per un fallo su Bove 6? Giallo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Lazio: l’chiave del match; Ladi Juve-Lazio: tutta la verità sulla gomitata di Douglas Luiz;: debutto infelice per l’arbitro, disastro Mazzoleni al Var; Atalanta 3-2, la: la viola si spegne. Sacchi poco convincente sui falli;-Roma, la: cosa non ha funzionato nella sala VAR di Gariglio? Giua bocciato...;-Roma, Giua e Var da sciagura: non solo il rigore; Approfondisci 🔍

Moviola Genoa Fiorentina, l’episodio chiave del match di Serie A

(calcionews24.com)

Moviola Genoa Fiorentina, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match tra Genoa Fiorentina, valido per ...

Genoa Fiorentina 0-0 LIVE: la cronaca del match Serie A

(calcionews24.com)

Al Marassi il match valido per la 10ª giornata di Serie A tra Genoa Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Genoa Fiorentina ...

San Gallo-Fiorentina, moviola: inferno in Svizzera sugli spalti, un gol annullato e due concessi dal Var tra le proteste

(sport.virgilio.it)

La prova dell’arbitro Ygal Frid nella gara di Conference League tra San Gallo e Fiorentina, il fischietto israeliano ha ammonito in tutto sei giocatori. La moviola ...

Fiorentina-Roma, moviola: non c’era rigore per i viola. Dodo a Pellegrini: romano di m…Il rosso a Hermoso

(sport.virgilio.it)

La prova dell’arbitro Sozza al Franchi in Fiorentina-Roma analizzata ai raggi X da Luca Marelli. Il fischietto lombardo ha ammonito sei giocatori e ne ha espulso uno. La moviola ...