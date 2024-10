Magistratura democratica chiede al Csm tutela per i giudici nel mirino della politica. La Lega: “Andate a lavorare” (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Che il Csm torni a tutelare i magistrati”. È la richiesta fata ieri da Magistratura democratica. Un invito (ma è molto più di questo) che l’associazione ha lanciato a seguito dei pesanti attacchi ricevuti dai magistrati da parte dell’esecutivo e da esponenti della maggioranza. L’ultimo, due sere fa da parte della premier Giorgia Meloni, che ha inveito contro il giudice bolognese “reo” di aver fatto ricorso alla Corte di giustizia europea sul decreto Paesi Sicuri. Magistratura democratica: “Attacchi ripetuti ai giudici sgraditi” “Si ripetono con sempre maggiore frequenza gravi attacchi ai magistrati che nell’esercizio delle loro funzioni assumono decisioni sgradite alla contingente maggioranza politica”, ha messo ieri nero su bianco Md. Lanotiziagiornale.it - Magistratura democratica chiede al Csm tutela per i giudici nel mirino della politica. La Lega: “Andate a lavorare” Leggi tutto 📰 Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Che il Csm torni are i magistrati”. È la richiesta fata ieri da. Un invito (ma è molto più di questo) che l’associazione ha lanciato a seguito dei pesanti attacchi ricevuti dai magistrati da parte dell’esecutivo e da esponentimaggioranza. L’ultimo, due sere fa da partepremier Giorgia Meloni, che ha inveito contro il giudice bolognese “reo” di aver fatto ricorso alla Corte di giustizia europea sul decreto Paesi Sicuri.: “Attacchi ripetuti aisgraditi” “Si ripetono con sempre maggiore frequenza gravi attacchi ai magistrati che nell’esercizio delle loro funzioni assumono decisioni sgradite alla contingente maggioranza”, ha messo ieri nero su bianco Md.

