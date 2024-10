Il ministro Giorgetti sul Pil in stallo | Non cambia nulla siamo stati prudenti L’industria? Tema europeo il problema è la deglobalizzazione

Leggi tutto 📰 Open.online

(Di giovedì 31 ottobre 2024) «La strategia del governo non, ma speriamo che nell’ultimo trimestre ci sia una ripresa». Così ildell’Economia e delle Finanze, Giancarlo, ha commentato il dato sul Pil pubblicato da Istat nella giornata di ieri, mercoledì 30 ottobre. Nel terzo trimestre del 2024, l’entestico ha stimato che il prodotto interno lordo sia rimasto stazionario rispetto ai dati del trimestre precedente. Sarebbe invece cresciuto del +0,4% rispetto allo stesso periodo del 2023. «Abbiamo messo in conto anche lo scenario meno favorevole, per questo nonno le previsioni di finanza pubblica», ha anticipatoparlando a margine dell’inaugurazione della nuova sede della Lega ad Assisi. «Sui conti pubblici abbiamo sempre avuto un atteggiamento prudente».