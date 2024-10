Il 70esimo anniversario della rivoluzione nazionale d'Algeria ai Cantieri Culturali (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sabato 2 novembre alle ore 18 ai Cantieri Culturali alla Zisa il Consolato d'Algeria a Napoli e l’Associazione Altrico presenteranno l’evento in ricordo della rivoluzione nazionale del 1° novembre 1954, data in cui l’Algeria iniziò la lotta per la Liberazione dal dominio francese. L’evento Palermotoday.it - Il 70esimo anniversario della rivoluzione nazionale d'Algeria ai Cantieri Culturali Leggi tutto 📰 Palermotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sabato 2 novembre alle ore 18 aialla Zisa il Consolato d'a Napoli e l’Associazione Altrico presenteranno l’evento in ricordodel 1° novembre 1954, data in cui l’iniziò la lotta per la Liberazione dal dominio francese. L’evento

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ildellad'Algeria ai Cantieri Culturali; L'eredità di De Gasperi 70 anni dopo: l'evento alla Camera; Ricordando ildella battaglia di Dien Bien Phu; Casapound a Grosseto, antifascisti mobilitati; A Castelvetere in Val Fortore il 70°della locale sezione dell’AssociazioneCarabinieri; La luce nella masseria: un film per i 70 anni della Rai e una storia famigliare; Approfondisci 🔍

Trieste ricorda il ritorno all'Italia: "Una città che dialoga col mondo"

(iltempo.it)

La giornata di oggi vede la celebrazione del 70esimo anniversario del ritorno di Trieste ... prima nel completamento del Risorgimento nazionale con la vittoria della grande guerra, poi nelle ...

Trieste italiana, i 70 anni celebrati da una piazza riempita di ex missini

(ilmanifesto.it)

Città (Italia) Venerdì sera manifestazione di segno opposto con 5 mila persone contro l’ovovia. Di Marinella Salvi ...

Rivoluzione del 1956: bandiera nazionale issata davanti al Parlamento

(dailynewshungary.com)

in occasione del 68° anniversario della rivoluzione del 1956 e della lotta per la libertà. Rappresentanti di organizzazioni militari e statali hanno partecipato alla cerimonia, durante la quale è ...

70esimo morte De Gasperi, Mantovano: "Esempio di buon governo, ancora da seguire"

(quotidiano.net)

Alfredo Mantovano in Aula alla Camera durante le celebrazioni per il settantesimo anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi "Questo 70esimo anniversario dalla morte conferma come proprio ...