Halloween Ends, la spiegazione del finale: cosa succede a Michael Myers? (Di giovedì 31 ottobre 2024) Halloween Ends, la spiegazione del finale: cosa succede a Michael Myers? Il finale catartico di Halloween Ends (qui la recensione) conclude la trilogia reboot del franchise di David Gordon Green, dando a Michael Myers un destino infausto mentre Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) lascia finalmente morire il suo male personale. Il film è ambientato quattro anni dopo il finale di Halloween Kills, con Laurie e Allyson che vivono insieme mentre elaborano il loro dolore e i traumi lasciati dall’ultima furia di Michael. Nel frattempo, Allyson inizia una storia d’amore con Corey Cunningham, il nuovo paria della città di Haddonfield, accusato di aver ucciso il ragazzo a cui faceva da babysitter tre anni prima. Leggi tutto 📰 Cinefilos.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), ladel? Ilcatartico di(qui la recensione) conclude la trilogia reboot del franchise di David Gordon Green, dando aun destino infausto mentre Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) lascia finalmente morire il suo male personale. Il film è ambientato quattro anni dopo ildiKills, con Laurie e Allyson che vivono insieme mentre elaborano il loro dolore e i traumi lasciati dall’ultima furia di. Nel frattempo, Allyson inizia una storia d’amore con Corey Cunningham, il nuovo paria della città di Haddonfield, accusato di aver ucciso il ragazzo a cui faceva da babysitter tre anni prima.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Recensione: ildella saga non è come ve lo aspettate;comincia con, viaggio nel cuore horror dell’America;, l’amara conclusione della trilogia di David Gordon Green;: recensione del film che chiude - malissimo - la nuova trilogia (dirige D. Gordon Green); Joker: Folie à Deux, quando ilcambia tutto; Baby Reindeer: ladeldella serie Netflix di cui tutti parlano; Approfondisci 🔍

Halloween Kills, la spiegazione del finale: Michael Myers è immortale?

(cinefilos.it)

Cosa succede al termine di Halloween Kills? Ecco la spiegazione del finale del film e in che modo prepara il capitolo conclusivo.

Jamie Lee Curtis affronta Michael Myers per l'ultima volta in Halloween Ends

(msn.com)

In Halloween Ends, Jamie Lee Curtis torna per un'ultima, brutale resa dei conti con Michael Myers, ponendo forse fine al decennale regno del terrore del franchise di Halloween.

Halloween: perché il cult di John Carpenter è perfetto per il 31 ottobre

(lascimmiapensa.com)

Halloween: un killer psicopatico a piede libero, alcuni teenager beatamente ignari che diventano i suoi bersagli, e la notte del 31 ottobre (del ...

Terrifier 3, la spiegazione del finale

(cinefilos.it)

Sebbene alcune domande rimangano irrisolte, Terrifier 3 introduce una maggiore conoscenza della storia ed espande il legame tra Art e Sienna, scegliendo un finale meno ambiguo del precedente ...