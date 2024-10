Elezioni Usa 2024: le notizie del 31 ottobre (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ottobre 2024 – Negli ultimi convulsi giorni di campagna elettorale, i candidati alla corsa presidenziale si giocano tutto per racimolare gli ultimi voti, mentre più di 32 milioni di cittadini hanno già dato la loro preferenza tramite il voto anticipato. E se i sondaggi sulle intenzioni di voto non danno risposte definitive, il Wall Street Journal fornisce dati che dipingono un quadro angoscioso sulle aspettative degli americani: secondo le rilevazioni, l'87% ritiene che in caso di sconfitta del "proprio" candidato gli Stati Uniti riporteranno "danni permanenti". "L'angoscia è diffusa lungo tutto lo spettro politico" aggiunge il giornale. Quotidiano.net - Elezioni Usa 2024: le notizie del 31 ottobre Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31– Negli ultimi convulsi giorni di campagna elettorale, i candidati alla corsa presidenziale si giocano tutto per racimolare gli ultimi voti, mentre più di 32 milioni di cittadini hanno già dato la loro preferenza tramite il voto anticipato. E se i sondaggi sulle intenzioni di voto non danno risposte definitive, il Wall Street Journal fornisce dati che dipingono un quadro angoscioso sulle aspettative degli americani: secondo le rilevazioni, l'87% ritiene che in caso di sconfitta del "proprio" candidato gli Stati Uniti riporteranno "danni permanenti". "L'angoscia è diffusa lungo tutto lo spettro politico" aggiunge il giornale.

