Como, Fabregas rivela: "Il 31 agosto chiamai Pedro..." (Di giovedì 31 ottobre 2024) Cesc Fabregas, allenatore del Como, parla a Dazn prima del match con la Lazio: `I cambi a centrocampo? L`idea resta la stessa: essere propositivi, Leggi tutto 📰 Calciomercato.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Cesc, allenatore del, parla a Dazn prima del match con la Lazio: `I cambi a centrocampo? L`idea resta la stessa: essere propositivi,

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "Il 31 agosto chiamai Pedro..."; Il quotidiano italianoquale club di Serie A vuole ingaggiare Totti;un aneddoto su Conte al Chelsea: "Ho lavorato quattro mesi senza parlare";, amarcord Conte: "Non mi faceva giocare, ma il migliore in 10 anni";: "RICORDO QUANDO CONTE NON MI FACEVA GIOCARE";, Sergi Roberto: "Ho sceltoper il progetto. Ruolo? Ecco dove giocherò"; Approfondisci 🔍

Como, Fabregas rivela: "Il 31 agosto chiamai Pedro..."

(calciomercato.com)

Cesc Fabregas, allenatore del Como, parla a Dazn prima del match con la Lazio: `I cambi a centrocampo? L`idea resta la stessa: essere propositivi, dominare la partita,.

Como-Lazio, Fabregas nel pre: “Lazio squadra forte…l’ultimo giorno di mercato ho mandato un messaggio a Pedro”

(laziopress.it)

È appena terminato il match Como-Lazio, sfida valida per la decima giornata del di Serie A che inizierà alle ore 20.45. Le due squadre, guidate dagli allenatori Baroni (per i biancocelesti) e Fabregas ...

Como Lazio, Fabregas: «Questa è la nostra idea di gioco. Nico Paz? Lasciamolo libero…»

(calcionews24.com)

L’allenatore del Como ha parlato prima della sfida contro la Lazio di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match con ...

Como-Lazio, Fabregas confessa: “Pedro? L’ultimo giorno di mercato ho…”

(cittaceleste.it)

Durante il pre partita della gara tra i biancocelesti e il Como il tecnico dei lombradi, Fabregas, ha svelato a Sky un retroscena di mercato ...