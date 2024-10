Bergamonews.it - Cava Day, 400 studenti di otto istituti alla scoperta dei siti estrattivi

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Bergamo. Il 30bre 2024 si è svolto nella cave aderenti e graziecollaborazione con Confindustria Bergamo ilDay, un appuntamento che rappresenta un’importante opportunità educativa per glideglisuperiori locali. Questa giornata è dedicata a far conoscere ai giovani il mondo delle cave, rappresentato da circa 90 imprese nella provincia Bergamo, un settore moderno e in continua evoluzione che va ben oltre la tradizionale percezione e che oggi conta circa 8.000 addetti. Grazie a questa esperienza, glihanno l’opportunità di visitare le diverse cave della provincia, imparando non solo la storia e la geologia locale, ma anche le tecniche di estrazione, la lavorazione dei materiali e il loro utilizzo come prodotti finiti.