Zanetti (Confitarma): “Mare di nuovo al centro del Paese” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Vogliamo rimettere il Mare al centro del Paese e che l’Italia riconosca definitivamente che la sua forza è nel Mare, valorizzandone tutte le sue risorse”. Lo ha detto Mario Zanetti, presidente della Confederazione Italiana degli Armatori, nel corso della sua relazione che ha chiuso l'assemblea di Confitarma. Un settore che, come emerge dal XII Rapporto Sbircialanotizia.it - Zanetti (Confitarma): “Mare di nuovo al centro del Paese” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Vogliamo rimettere ilaldele che l’Italia riconosca definitivamente che la sua forza è nel, valorizzandone tutte le sue risorse”. Lo ha detto Mario, presidente della Confederazione Italiana degli Armatori, nel corso della sua relazione che ha chiuso l'assemblea di. Un settore che, come emerge dal XII Rapporto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:): "dial centro del Paese"; Mario, presidente, all’Assemblea di Assagenti a Genova; Mario, Presidente di, nella squadra di Orsini come delegato del presidente Confindustria per l’Economia del; Confindustria,(Costa Crociere e) verso la delega all'economia del; Mariopresidente designato di; MarioPresidenteda presentare il 13 dicembre; Leggi >>>

Zanetti (Confitarma): "Mare di nuovo al centro del Paese"

(msn.com)

“Vogliamo rimettere il mare al centro del Paese e che l’Italia riconosca definitivamente che la sua forza è nel mare, valorizzandone tutte le sue risorse”.

L’economia del mare e l’impegno del Governo Meloni verso il Sud: “è tornato protagonista”

(strettoweb.com)

Questo il messaggio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni letto in apertura dell’assemblea di Confitarma, in corso a Napoli. “Il mare rappresenta molte cose ... di diventare protagonisti nelle ...

Meloni: "L'economia del mare vale 180 miliardi, Sud tornato protagonista"

(msn.com)

“Sono molto felice che Confitarma abbia voluto celebrare questo appuntamento a Napoli, perché è una scelta che sottolinea il rinnovato protagonismo del Sud nel contesto nazionale e non solo”. Si apre ...

Verona, Zanetti sempre più in bilico: le ultime e i possibili sostituti

(fantamaster.it)

Esonero Zanetti - Terza sconfitta consecutiva per il Verona oggi al Via del Mare contro il Lecce. 10 gol subiti ...