Vaticano, il tribunale sulla condanna al cardinale Becciu: «Uso illecito anche senza lucro» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'utilizzo illecito di fondi della Santa Sede c'è stato anche senza «finalità di lucro». È questo, in estrema sintesi, quanto si legge all'interno delle motivazioni della sentenza che ha portato, nel dicembre del 2023, alla condanna del cardinale Angelo Becciu per peculato e abuso d'ufficio. Il tribunale Vaticano ha depositato oltre 800 pagine in cui si legge che «la responsabilità di quest'ultimo non può essere messa in discussione neppure in ragione di un ulteriore argomento che egli ha invece inteso valorizzare in più circostanze: la rivendicata assenza di utilità in capo a Becciu». Il cardinale Angelo Becciu (Imagoeconomica).

Vaticano, il tribunale: l’investimento a Londra fu un azzardo, Becciu non ha mai preso le distanze da Marogna

La corte presieduta da Giuseppe Pignatone ha pubblicato 700 pagine di motivazioni della sentenza pronunciata a dicembre. La spiegazione del “peculato”, ...

Tribunale S.Sede, 'da Becciu uso illecito anche senza lucro'

E' quanto si legge nelle motivazioni della sentenza (819 depositate dal Tribunale vaticano). "La responsabilità di quest'ultimo non può essere messa in discussione neppure in ragione di un ulteriore ...

Processo in Vaticano: depositate le motivazioni della sentenza sul Palazzo di Londra

"In data 29 ottobre sono state depositate presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano le motivazioni della sentenza relativa al procedimento 45/19, per le condotte illecite relative al co ...

