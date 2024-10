Tesori d'arte a Torino: ad Apart Fair 40 gallerie da Europa, Asia e America (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Torna a Torino, dal 30 ottobre al 3 novembre, l'appuntamento più atteso per gli appassionati d'arte e antiquariato: Apart Fair. Giunta alla sua ottava edizione, la mostra si consolida come uno degli eventi più importanti a livello nazionale, offrendo un'ampia panoramica sull'arte e l'antiquariato Torinotoday.it - Tesori d'arte a Torino: ad Apart Fair 40 gallerie da Europa, Asia e America Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Torna a, dal 30 ottobre al 3 novembre, l'appuntamento più atteso per gli appassionati d'e antiquariato:. Giunta alla sua ottava edizione, la mostra si consolida come uno degli eventi più importanti a livello nazionale, offrendo un'ampia panoramica sull'e l'antiquariato

Tesori d'arte a Torino: ad Apart Fair 40 gallerie da Europa, Asia e America

Torna a Torino, dal 30 ottobre al 3 novembre, l'appuntamento più atteso per gli appassionati d'arte e antiquariato: Apart Fair. Giunta alla sua ottava edizione, la mostra si consolida come uno degli ...

Napoli, mostra a Mann dei tesori ritrovati: dall’Efebo finito in Francia alla testa dell’antica Capua

Un mondo vivo, quello dei reperti archeologici, al centro di un racconto fatto di cronaca giudiziaria e giudizi estetici. A leggere le carte, si scopre la storia dell’archeologo ...

Sulle orme di Vasari, mappa dei tesori. Opere dal mondo tra museo e S.Ignazio. I mille luoghi dell’artista in città

I percorsi delle grandi opere pittoriche e dei disegni dal Louvre e dal Metropolitan al gran debutto . Alla scoperta dell’architetto tra piazza Grande e un percorso che abbraccia anche tre paesi in pr ...

Viaggio a Genova. Scopri i tesori nascosti della città ligure

Genova, incantevole città della Riviera ligure, è un luogo dove la storia secolare si fonde armoniosamente con la modernità. Conosciuta per il suo porto ...