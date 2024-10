Stucky storia vera della serie tv: l’ordine cronologico dei libri di Fulvio Ervas (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La storia vera di Stucky, la serie tv tratta dai libri di Fulvio Ervas Stucky è una nuova serie poliziesca italiana in onda su Rai 2, a partire dal 30 ottobre 2024. La serie è basata sui romanzi di Fulvio Ervas e vede Giuseppe Battiston nei panni del personaggio principale, l’ispettore Stucky. Lo show è ambientato a Treviso e segue Stucky, un detective anticonvenzionale e introspettivo che predilige gli appunti scritti a mano e le lunghe passeggiate per risolvere i casi. Ma vi starete chiedendo: la serie tv Stucky è tratta da una storia vera ? Stucky storia vera, è esistito l’ispettore nella realtà ? “Stucky” non è basato su una storia vera. La serie è ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas e segue il personaggio immaginario dell’ispettore Stucky, interpretato da Giuseppe Battiston. Piperspettacoloitaliano.it - Stucky storia vera della serie tv: l’ordine cronologico dei libri di Fulvio Ervas Leggi tutta la notizia su Piperspettacoloitaliano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ladi, latv tratta daidiè una nuovapoliziesca italiana in onda su Rai 2, a partire dal 30 ottobre 2024. Laè basata sui romanzi die vede Giuseppe Battiston nei panni del personaggio principale, l’ispettore. Lo show è ambientato a Treviso e segue, un detective anticonvenzionale e introspettivo che predilige gli appunti scritti a mano e le lunghe passeggiate per risolvere i casi. Ma vi starete chiedendo: latvè tratta da una, è esistito l’ispettore nella realtà ? “” non è basato su una. Laè ispirata ai romanzi die segue il personaggio immaginario dell’ispettore, interpretato da Giuseppe Battiston.

In anteprima il nuovo romanzo giallo di Fulvio Ervas con l'ispettore Stucky. L'autore presenterà il libro durante l'Aperilibro.

