Saluto romano al Presente per Sergio Ramelli, assolti tutti gli imputati: “Il fatto non sussiste” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Corte d’Appello di Milano ha assolto “perché il fatto non sussiste” tutti gli imputati del processo sul Saluto romano al Presente per Sergio Ramelli del 2016. Si chiude così una lunga vicenda processuale, il cui ultimo atto era stata la sentenza di rinvio pronunciata dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione. I supremi giudici in quella sede chiarirono che il Saluto romano, per costituire reato, deve essere inserito in un contesto che rimandi concretamente al pericolo di ricostituzione del partito fascista, dunque deve rientrare nel perimetro della legge Scelba. La richiesta ai colleghi d’Appello, che risale a gennaio, fu quella di esprimersi sul fatto che il Presente per Ramelli potesse o meno rientrare in questo perimetro. Secoloditalia.it - Saluto romano al Presente per Sergio Ramelli, assolti tutti gli imputati: “Il fatto non sussiste” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Corte d’Appello di Milano ha assolto “perché ilnonglidel processo sulalperdel 2016. Si chiude così una lunga vicenda processuale, il cui ultimo atto era stata la sentenza di rinvio pronunciata dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione. I supremi giudici in quella sede chiarirono che il, per costituire reato, deve essere inserito in un contesto che rimandi concretamente al pericolo di ricostituzione del partito fascista, dunque deve rientrare nel perimetro della legge Scelba. La richiesta ai colleghi d’Appello, che risale a gennaio, fu quella di esprimersi sulche ilperpotesse o meno rientrare in questo perimetro.

