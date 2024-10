Salute, Oms: 8 milioni di casi di tubercolosi nel 2023 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Oms ha reso noto che nell’anno 2023 la tubercolosi è stata diagnosticata a oltre 8 milioni di persone. Si tratta del dato più alto mai registrato da quando l’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite ha iniziato a tenere il conto. Circa 1.25 milioni di persone sono morte di tubercolosi l’anno scorso, secondo il nuovo rapporto. Si ritiene che sia tornata a essere la principale malattia infettiva del mondo dopo essere stata sostituita dal covid-19 durante la pandemia. I decessi sono quasi il doppio del numero di persone uccise dall’HIV nel 2023. Colpite soprattutto le popolazioni del Sud-est asiatico, Africa e Pacifico occidentale L’Oms ha dichiarato che la Tbc continua a colpire soprattutto le popolazioni del Sud-est asiatico, dell’Africa e del Pacifico occidentale. India, Indonesia, Cina, Filippine e Pakistan rappresentano più della metà dei casi mondiali. Lapresse.it - Salute, Oms: 8 milioni di casi di tubercolosi nel 2023 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Oms ha reso noto che nell’annolaè stata diagnosticata a oltre 8di persone. Si tratta del dato più alto mai registrato da quando l’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite ha iniziato a tenere il conto. Circa 1.25di persone sono morte dil’anno scorso, secondo il nuovo rapporto. Si ritiene che sia tornata a essere la principale malattia infettiva del mondo dopo essere stata sostituita dal covid-19 durante la pandemia. I decessi sono quasi il doppio del numero di persone uccise dall’HIV nel. Colpite soprattutto le popolazioni del Sud-est asiatico, Africa e Pacifico occidentale L’Oms ha dichiarato che la Tbc continua a colpire soprattutto le popolazioni del Sud-est asiatico, dell’Africa e del Pacifico occidentale. India, Indonesia, Cina, Filippine e Pakistan rappresentano più della metà deimondiali.

