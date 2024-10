Restano gravi le condizioni del 27enne pontino ricoverato al Goretti per una meningite fulminante

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)sempreledel giovane di 27 anni di Latinanel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Mariadopo essere stato colpito da una. Il ragazzo, che in precedenza godeva di buona salute, ha accusato un malore improvviso nei giorni scorsi, richiedendo il trasporto d’urgenza in ospedale. Il suo quadro clinico continua a essere estremamente preoccupante, e ora sarà cruciale vedere come il giovane risponderà alle cure dello staff sanitario. Indagine Asl per Tracciare l’Origine del Contagio In seguito alla diagnosi, la Asl di Latina ha immediatamente avviato un’indagine epidemiologica per cercare di risalire all’origine del contagio. L’obiettivo è anche quello di ricostruire i contatti avuti dal paziente, per garantire la sicurezza delle persone con cui è stato a stretto contatto.