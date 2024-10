Quasi 20mila kg di materiale infiammabile nel capannone senza impianto antincendio: la scoperta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Diciassette tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi sono state sequestrate dai finanzieri della compagnia di Portici. Scoperto un complesso aziendale di circa 400 metri quadrati nella zona litoranea del comune di Ercolano.Seppur autorizzato alla detenzione, recupero e al riciclo dei Napolitoday.it - Quasi 20mila kg di materiale infiammabile nel capannone senza impianto antincendio: la scoperta Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Diciassette tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi sono state sequestrate dai finanzieri della compagnia di Portici. Scoperto un complesso aziendale di circa 400 metri quadrati nella zona litoranea del comune di Ercolano.Seppur autorizzato alla detenzione, recupero e al riciclo dei

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Quasi 20mila kg di materiale infiammabile nel capannone senza impianto antincendio: la scoperta; Raccolta differenziata di carta e cartone, a Forlì-Cesena recuperate 34mila tonnellate; I fratelli della droga tra viale Sarca e Testi: in casa coca e 18mila euro cash; Oltre 50 chili di droga in garage: arrestato 35enne; Usura pneumatici: in un anno si perdono almeno 1,7 kg di gomma; Milano, occupa una casa e ci nasconde la droga: oltre un kg e quasi 20mila euro; Leggi >>>

Quasi 20mila kg di materiale infiammabile nel capannone senza impianto antincendio: la scoperta

(napolitoday.it)

Erano rifiuti speciali trovati dai finanzieri un complesso aziendale di circa 400 metri quadrati nella zona litoranea di Ercolano ...

Le materie prime critiche della transizione energetica, o Critical Raw Materials (CRM)

(infobuildenergia.it)

La transizione energetica ha bisogno di molte materie prime critiche. Definite così per l’elevato rischio di approvvigionamento per l'Occidente.

L’intermodale cresce del 21,6% in Polonia

(trasportoeuropa.it)

Analizzando le diverse tipologie di trasporto si può notare come siano calati i materiali ferrosi (-3,3 ... La rete polacca si estende per quasi 20mila chilometri ed è interessante segnalare come ...

Coop Alleanza, 20mila euro per l’Ageop

(msn.com)

Un gesto di solidarietà. Coop Alleanza 3.0 ha raccolto e donato quasi 20mila euro per la campagna ‘Sono cavoli miei’ di Ageop Ricerca Odv. L’associazione, che si occupa di prevenzione e ...