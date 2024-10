Ordine degli Architetti senza personale: lettera al Ministro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa lettera del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino, Arch. Erminio Petecca indirizzata al Ministro per i Beni e Attività Culturali e per il Turismo Ministro Alessandro Giuli, Alla Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le Provincie di Salerno ed Avellino Dott. Raffaella Bonaudo rispetto al rilascio autorizzazioni per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali (articolo 21, comma 4, d.lgs. n.42 del 2004): “A seguito di innumerevoli istanze pervenute dai nostri iscritti, segnaliamo le difficoltà inerenti all’espletamento delle pratiche da parte degli Uffici della sezione di Avellino dovuto alla carenza di personale interno e alla probabile non efficace organizzazione. Anteprima24.it - Ordine degli Architetti senza personale: lettera al Ministro Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLadel Presidente del Consiglio dell’della Provincia di Avellino, Arch. Erminio Petecca indirizzata alper i Beni e Attività Culturali e per il TurismoAlessandro Giuli, Alla Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le Provincie di Salerno ed Avellino Dott. Raffaella Bonaudo rispetto al rilascio autorizzazioni per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali (articolo 21, comma 4, d.lgs. n.42 del 2004): “A seguito di innumerevoli istanze pervenute dai nostri iscritti, segnaliamo le difficoltà inerenti all’espletamento delle pratiche da parteUffici della sezione di Avellino dovuto alla carenza diinterno e alla probabile non efficace organizzazione.

