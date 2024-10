Neonata morta e gettata nel water, è stata trovata nell'acqua che traboccava: la madre accusata di averla uccisa dopo il parto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) PADOVA - La Neonata era nel water, con l?acqua che traboccava. L?hanno trovata così i medici del Suem, arrivati ieri mattina alle 4.30 in un appartamento al primo piano di uno Ilgazzettino.it - Neonata morta e gettata nel water, è stata trovata nell'acqua che traboccava: la madre accusata di averla uccisa dopo il parto Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) PADOVA - Laera nel, con l?che. L?hannocosì i medici del Suem, arrivati ieri mattina alle 4.30 in un appartamento al primo piano di uno

Neonata morta e "gettata" nel water, è stata trovata nell'acqua che traboccava: la madre accusata di averla uccisa dopo il parto

PADOVA - La neonata era nel water, con l’acqua che traboccava. L’hanno trovata così i medici del Suem, arrivati ieri mattina alle 4.30 in un appartamento al primo piano di ...

La neonata era nel water, con l’acqua che traboccava. L’hanno trovata così i medici del Suem, arrivati ieri mattina alle 4.30 in un appartamento al primo piano di uno stabile ...

Una bambina che era stata partorita all’interno di un dormitorio che si trova nei locali di un night club a Piove di Sacco, nel Padovano, è stata trovata morta nelle prime… Leggi ...

PADOVA - Tragedia a Padova. Una neonata di poche ore è morta stamattina all’alba, dopo che la madre, un’italiana di 29 anni, l’aveva ...