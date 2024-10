Inps risorsa fondamentale per garantire coesione sociale del Paese (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Anche nel 2023 l’Inps ha saputo garantire ai cittadini e alle imprese le numerose prestazioni a cui l’Istituto è preposto, migliorando la qualità media dei servizi erogati e confermando il suo ruolo di principale pilastro del welfare pubblico italiano, contribuendo in maniera determinante alla tenuta della coesione sociale del Paese”. Lo ha detto il presidente del Civ, Roberto Ghiselli, alla presentazione del Rendiconto sociale 2023 dell’Inps, a Palazzo Wedekind. “L’andamento economico e occupazionale e le novità normative introdotte in questi anni hanno fortemente condizionato l’attività dell’ente”, ha aggiunto il vicepresidente del Civ Guido Lazzarelli. Unlimitednews.it - Inps risorsa fondamentale per garantire coesione sociale del Paese Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Anche nel 2023 l’ha saputoai cittadini e alle imprese le numerose prestazioni a cui l’Istituto è preposto, migliorando la qualità media dei servizi erogati e confermando il suo ruolo di principale pilastro del welfare pubblico italiano, contribuendo in maniera determinante alla tenuta delladel”. Lo ha detto il presidente del Civ, Roberto Ghiselli, alla presentazione del Rendiconto2023 dell’, a Palazzo Wedekind. “L’andamento economico e occupazionale e le novità normative introdotte in questi anni hanno fortemente condizionato l’attività dell’ente”, ha aggiunto il vicepresidente del Civ Guido Lazzarelli.

Ghiselli(Civ Inps), gli immigrati una risorsa irrinunciabile

"Le persone immigrate nel nostro Paese e che svolgono una regolare attività lavorativa sono una risorsa irrinunciabile ... dei contributi versati all'Inps per garantire le prestazioni ...

