Giornata dell'Unità nazionale, in piazza Unione Europea le celebrazioni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La città di Messina celebra l’anniversario della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, un’occasione importante per ricordare e onorare tutti coloro che hanno servito e servono la patria. La Giornata, lunedì 4 novembre, sarà scandita da una serie di eventi solenni, pensati per Messinatoday.it - Giornata dell'Unità nazionale, in piazza Unione Europea le celebrazioni Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La città di Messina celebra l’anniversarioe Forze Armate, un’occasione importante per ricordare e onorare tutti coloro che hanno servito e servono la patria. La, lunedì 4 novembre, sarà scandita da una serie di eventi solenni, pensati per

Messina. 4 novembre, le celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale

Il programma prevede con inizio alle ore 9.30, a piazza Unione Europea, lo svolgimento della tradizionale cerimonia del 4 novembre per celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Il Presidente Mattarella a Venezia per la Giornata dell’Unità Nazionale

Il Presidente Mattarella sarà a Venezia il 4 novembre per celebrare la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate in Piazza San Marco.

Giornata dell’Unità nazionale e delle Forza Armate, a Comitini la cerimonia

Quest’anno la Città di Comitini, ospiterà la manifestazione provinciale di Agrigento del 4 Novembre, festa dell’Unità nazionale e delle Forza Armate. L’evento si svolgerà in piazza Umberto I° alla ...

Giornata delle Forze Armate e Festa dell’Unità Nazionale: Benevento, ecco il piano traffico del 4 novembre

Il Comune di Benevento ha disposto il piano traffico in occasione della Giornata delle Forze Armate e Festa dell’Unità Nazionale, in programma lunedì in piazza. Dalle 7 alle 13 scatterà il divieto di ...