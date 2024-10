Quotidiano.net - Festival della Cultura Tecnica nel segno di digitale e radio

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nel 150° anniversarionascita di Guglielmo Marconi, ilcelebra l’Obiettivo 9 dell’Agenda ONU dedicato a “Imprese, innovazione e infrastrutture”. Giunto alla sua undicesima edizione nell'area metropolitana di Bologna e settima a livello regionale, iltorna a riflettere sul valore dell’infrastrutturae sulla, storica invenzione di Marconi, come potente strumento di partecipazione e inclusione per i cittadini, in particolare per i giovani. Fino al 20 dicembre, iloffre un fitto calendario di oltre 350 eventi in Emilia-Romagna, coinvolgendo numerosi attori pubblici e privati, scuole e istituzioni, in un’esperienza collettiva che va oltre la semplice rassegna di eventi.