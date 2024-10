Dylan Dog: grande evento a Roma per esplorare il lato oscuro della società (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma - Critica sociale e incubi moderni: un viaggio attraverso la mente del celebre investigatore dell'incubo di Tiziano Sclavi. Il prossimo 2 novembre, alle ore 18:30, il Teatro Lo Spazio di Roma ospiterà un incontro dedicato al celebre personaggio dei fumetti, Dylan Dog, dal titolo “L'era dei morti viventi - Dylan Dog nell'incubo dell'Oggi”. L'evento, che si terrà in via Locri 42, esplorerà le tematiche oscure e la profonda critica sociale che da sempre caratterizza il fumetto creato da Tiziano Sclavi. Durante l'incontro, i partecipanti saranno guidati attraverso una riflessione sui temi affrontati dall'Indagatore dell'Incubo nel corso delle sue avventure. Abruzzo24ore.tv - Dylan Dog: grande evento a Roma per esplorare il lato oscuro della società Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 30 ottobre 2024)- Critica sociale e incubi moderni: un viaggio attraverso la mente del celebre investigatore dell'incubo di Tiziano Sclavi. Il prossimo 2 novembre, alle ore 18:30, il Teatro Lo Spazio diospiterà un incontro dedicato al celebre personaggio dei fumetti,Dog, dal titolo “L'era dei morti viventi -Dog nell'incubo dell'Oggi”. L', che si terrà in via Locri 42, esplorerà le tematiche oscure e la profonda critica sociale che da sempre caratterizza il fumetto creato da Tiziano Sclavi. Durante l'incontro, i partecipanti saranno guidati attraverso una riflessione sui temi affrontati dall'Indagatore dell'Incubo nel corso delle sue avventure.

