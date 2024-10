Crisi Foggia, parla il capitano: "Noi responsabili, ma nessuno ha mai giocato contro l'allenatore" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il volto tradisce dispiacere e preoccupazione. Anche perché, due allenatori con filosofie di gioco e metodologie di allenamento quasi opposte hanno ottenuto gli stessi risultati. Mediocri. Ragion per cui, la responsabilità va tutta su chi invece c'è ancora, ovvero il gruppo squadra. Ne è Foggiatoday.it - Crisi Foggia, parla il capitano: "Noi responsabili, ma nessuno ha mai giocato contro l'allenatore" Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il volto tradisce dispiacere e preoccupazione. Anche perché, due allenatori con filosofie di gioco e metodologie di allenamento quasi opposte hanno ottenuto gli stessi risultati. Mediocri. Ragion per cui, latà va tutta su chi invece c'è ancora, ovvero il gruppo squadra. Ne è

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Crisi Foggia, parla il capitano: "Noi responsabili, ma nessuno ha mai giocato contro l'allenatore"; Il Padova continua a dominare, Benevento inarrestabile, Capuano si dimette a Foggia; Foggia celebra gli 80 anni di Gianni Pirazzini, storico capitano che grande fece la squdara rossonera; Foggia: ll Comandante della Legione Carabinieri Puglia visita i Comandi Arma di San Giovanni Rotondo,San Marco in Lamis e Mattinata.; Foggia Calcio, adesso è ufficiale: saluta il capitano Alberto Rizzo che si è legato con il Feralpisalò; Del Piero, da Foggia-Juve al tetto del mondo: 30 anni fa l'esordio in Serie A; Leggi >>>

Crisi Foggia, parla il capitano: "Noi responsabili, ma nessuno ha mai giocato contro l'allenatore"

(foggiatoday.it)

Le dichiarazioni di Luigi Carillo alla vigilia del delicatissimo derby contro l'Audace Cerignola. Il difensore ha smentito le voci su una spaccatura dello spogliatoio: "Abbiamo sempre dato il massimo.

Caos Foggia, richiamato Brambilla: il club attende una risposta dal tecnico

(foggiatoday.it)

Qualora rifiutasse, verrebbe meno il vincolo contrattuale. A quel punto Canonico dovrà cercare un nuovo tecnico. Intanto, la squadra si allena con lo staff di Capuano e tra due giorni c'è il derby con ...

Foggia, rebus panchina e alle porte c’è il derby

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Rebus panchina per il Foggia, mentre il calendario non concede pause alle squadre della Serie C: il turno infrasettimanale chiama Carillo, Salines e compagni, domani alle 20:45, al derby casalingo co ...

CRISI Emergenza idrica: nei bacini della Capitanata mancano 100 milioni di metri cubi di acqua rispetto al 2023

(statoquotidiano.it)

Video Crisi Foggia Video Crisi Foggia

La situazione di crisi idrica e siccità in Puglia rimane grave, con le riserve idriche regionali al 72% rispetto all'anno scorso.