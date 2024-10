Cgil e Uil proclamano sciopero generale il 29 novembre: “Su manovra convocati da governo a cose fatte” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I sindacato Cgil e Uil annunciano lo sciopero generale il prossimo 29 novembre: "Le ragioni dello sciopero generale sono che le misure previste nella manovra non danno risposte alle esigenze del Paese reale, non rispondo a quanto lavoratori, giovani e pensionati ci chiedono". Fanpage.it - Cgil e Uil proclamano sciopero generale il 29 novembre: “Su manovra convocati da governo a cose fatte” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I sindacatoe Uil annunciano loil prossimo 29: "Le ragioni dellosono che le misure previste nellanon danno risposte alle esigenze del Paese reale, non rispondo a quanto lavoratori, giovani e pensionati ci chiedono".

Non si smentiscono mai, Cgil e Uil proclamano lo sciopero generale: "Manovra inadeguata"

Nessuna sorpresa da parte dei sindacati, pronti a scendere in piazza da mesi. Landini: "Serve un cambio radicale sulla legge, non bastano i ritocchi"

Sciopero generale 29 novembre Cgil e Uil contro la Manovra. La Lega: «Sindacati ridicoli, aumento di reddito per 14 milioni»

Cgil e Uil proclamano 8 ore di sciopero generale, con manifestazioni territoriali, per venerdì 29 novembre. Lo annunciano i segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri

La spallatina. Cgil e Uil in sciopero generale il 29 novembre, ma senza piazza romana

Tasse, sanità, pensioni: "Non vogliamo far cadere il governo. Vogliamo far cambiare la manovra" spiega Bombardieri a Huffpost.

Manovra, Cgil e Uil proclamano uno sciopero generale per il 29 novembre

Cgil e Uil hanno proclamato otto ore di sciopero generale, con manifestazioni territoriali, per venerdì 29 novembre contro la manovra.