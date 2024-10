Becciu e il "palazzo di Londra", in tribunale le motivazioni della sentenza (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono state depositate presso il tribunale dello Stato della Città del Vaticano dal presidente del tribunale Giuseppe Pignatone le motivazioni della sentenza relativa al procedimento per le condotte illecite relative al cosiddetto «palazzo di Londra» e per numerosi altri reati. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano. Si tratta della sentenza di primo grado nei confronti di dieci imputati tra i quali il cardinale Angelo Becciu, Cecilia Marogna, Raffaele Mincione. Becciu è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione nell'ambito del processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del palazzo di Londra. L'accusa aveva chiesto 7 anni e tre mesi. Iltempo.it - Becciu e il "palazzo di Londra", in tribunale le motivazioni della sentenza Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono state depositate presso ildello StatoCittà del Vaticano dal presidente delGiuseppe Pignatone lerelativa al procedimento per le condotte illecite relative al cosiddetto «di» e per numerosi altri reati. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano. Si trattadi primo grado nei confronti di dieci imputati tra i quali il cardinale Angelo, Cecilia Marogna, Raffaele Mincione.è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione nell'ambito del processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita deldi. L'accusa aveva chiesto 7 anni e tre mesi.

Vaticano, Pignatone deposita la sentenza sul "palazzo di Londra"

Sono state depositate presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano dal presidente del Tribunale Giuseppe Pignatone le

Processo in Vaticano: depositate le motivazioni della sentenza sul Palazzo di Londra

"In data 29 ottobre sono state depositate presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano le motivazioni della sentenza relativa al procedimento 45/19, per le condotte illecite relative al co

Riciclaggio e peculato, in tribunale Antonino Becciu e il vescovo di Ozieri Corrado Melis

Sassari Sono entrati pochi minuti fa nel tribunale di Sassari il vescovo ... della Segreteria di Stato e sulla compravendita del palazzo di Londra.

Mentre il Papa andava ad Assisi, i soldi andavano a Londra. Il nuovo libro di Maria Antonietta Calabrò

All'epoca era sostituto per gli Affari Generali l'arcivescovo Angelo Becciu. Nell'ottobre ... E dell'"affare" del Palazzo di Londra non si è neppure cominciato a parlare.