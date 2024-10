Angelina Jolie, cambio look. Come replicare i suoi capelli ricci e voluminosi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Quando si parla di cambi look, la regina indiscussa dell’autunno/inverno è lei, la bellissima Angelina Jolie. E se qualche settimana fa è riuscita a stupirci tutti con un’inedita chioma bionda, durante la première di Los Angeles del film Maria dedicato a Maria Callas, lo ha fatto di nuovo, sfoggiando una straordinaria chioma riccia e dai volumi maxi. Una chioma selvaggia, libera e che, arricchita con il suo nuovo biondo caldo, le ha donato un’aria ancora più seducente ma anche accogliente e morbido. Come ottenere dei ricci perfetti Come quelli di Angelina Jolie Un look che, possiamo dirlo, ha esaltato ancora di più la sua indiscussa bellezza e che ha reso giustizia ai suoi lunghi capelli. Uno stile che non solo le sta benissimo ma che dona un effetto wilde al suo intero look, ringiovanendolo e distendendone i lineamenti. Dilei.it - Angelina Jolie, cambio look. Come replicare i suoi capelli ricci e voluminosi Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Quando si parla di cambi, la regina indiscussa dell’autunno/inverno è lei, la bellissima. E se qualche settimana fa è riuscita a stupirci tutti con un’inedita chioma bionda, durante la première di Los Angeles del film Maria dedicato a Maria Callas, lo ha fatto di nuovo, sfoggiando una straordinaria chiomaa e dai volumi maxi. Una chioma selvaggia, libera e che, arricchita con il suo nuovo biondo caldo, le ha donato un’aria ancora più seducente ma anche accogliente e morbido.ottenere deiperfettiquelli diUnche, possiamo dirlo, ha esaltato ancora di più la sua indiscussa bellezza e che ha reso giustizia ailunghi. Uno stile che non solo le sta benissimo ma che dona un effetto wilde al suo intero, ringiovanendolo e distendendone i lineamenti.

