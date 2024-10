Lanazione.it - Tramoni resta in dubbio per il Catanzaro Altri esami prima del verdetto finale

(Di martedì 29 ottobre 2024) Pisa, 29 ottobre 2024 – Sarà l’infermeria a dettare i tempi del turnover di Inzaghi per la partita di domani con ilin un calendario di allenamenti comprensibilmente senza giorni di riposo a causa del turno infrasettimanale alle porte. Difficilmente infatti Matteopartirà titolare e rimarrà inalmeno fino alla rifinitura. Il fastidio occorsodella gara pareggiata con il Frosinone ha dato più di un pensiero allo staff medico. Il giocatore infatti si è sentito tirare l’adduttore e, in queste ore, la società ha predisposto, che svolgerà nella giornata di oggi,di inserirlo nuovamente in gruppo. Ieri infatti il corso, naturalizzato italiano, era a mezzo servizio dopo il rientro della squadra in aeroporto per la seduta di defaticamento mattutina al centro sportivo.