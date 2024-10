Oasport.it - Sollevamento pesi: Giulia Miserendino ritorna alla -64 kg e conquista l’argento agli Europei U23

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un ritorno in pedana significativo.hato la meda d’argento in occasione dei CampionatiUnder 23 di, rassegna in fase di svolgimento in Polonia, precisamente in quel di Raszyn. L’atleta, a seguito dello lo stop per infortunio, è tornata a gareggiare nella categoria -64 kg dopo aver gravitato per tre anni nella -71 kg, rendendosi artefice di una gara molto positiva. L’azzurra ha battato chilo su chilo nello strappo con l’ucraina Svitlana Moskvina, sbando la seconda alzata a 100 kg ma tirando su correttamente 102 kg nel secondo tentativo, una lunghezza in meno della diretta rivale. Nel secondo segmento le dueste rinnovano così il duello, subendo però l’inserimento da parte di altre due pretendenti, ovvero l’iberica Yarnoz e la padrona di casa Wolf.