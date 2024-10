Slot ancora su Chiesa: "Ritorno in Italia? La prima cosa è rimettersi in forma, poi vedremo dove sarà" (Di martedì 29 ottobre 2024) Arne Slot, allenatore del Liverpool, parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa di Lega inglese contro il Brighton, ritorna Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Arne, allenatore del Liverpool, parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa di Lega inglese contro il Brighton, ritorna

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Chiesa può tornare in Italia? Interviene Slot: "Non è ancora perfetto. Poi si vedrà"; Slot ancora su Chiesa: "Ritorno in Italia? La prima cosa è rimettersi in forma, poi vedremo dove sarà"; Slot rivela le difficoltà di Chiesa al Liverpool: “È deluso, ha trovato un’altra intensità”; Slot sulla situazione di Chiesa: “Gli manca l’intensità del resto della squadra”; Liverpool, Slot: "Col Brighton la gara più importante. Chiesa? Niente pressione o scadenze"; Liverpool, Slot: "Il Milan non è solo Leao, Federico Chiesa giocherà ma non è ancora pronto per fare il titolare"; Leggi >>>

Chiesa, riecco Slot dopo la baraonda: “Lo sapevamo già da prima”

(tuttosport.com)

Il tecnico olandese torna sulla condizione fisica dell'attaccante italiano. Per lui un possibile ritorno in Serie A?

Slot rivela le difficoltà di Chiesa al Liverpool: “È deluso, ha trovato un’altra intensità”

(msn.com)

Chiesa non sta trovando spazio al Liverpool e Slot ha provato a spiegare cosa non va: "Ha saltato l'intera preparazione del pre-campionato, non so ...

Chiesa ancora ko per infortunio, Slot: «Grande delusione vederlo così, ha patito il salto»

(juventusnews24.com)

Chiesa ancora ko per infortunio, il tecnico del Liverpool Slot ha parlato così dell’esterno che si è trasferito dalla Juventus in Premier League Il tecnico del Liverpool Slot ha parlato così di Federi ...

Chiesa torna in Serie A: il Liverpool ha già preso la decisione

(calciomercato.it)

Federico Chiesa e il possibile ritorno in Serie A: da Liverpool hanno già preso la decisione sul futuro dell'attaccante italiano ...