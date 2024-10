Riccardo Branchini, scomparso a 19 anni nelle Marche. La famiglia: “Svuotate la diga per trovarlo” (Di martedì 29 ottobre 2024) Mentre le ricerche del diciannovenne di Acqualagna, scomparso lo scorso 12 ottobre, proseguono anche a livello nazionale, la famiglia chiede vengano scandagliate anche le zone più remote. La mamma di Riccardo è convinta infatti che "la risposta ce l'abbiamo lì nella diga" del Furlo, in provincia di Pesaro-Urbino. Fanpage.it - Riccardo Branchini, scomparso a 19 anni nelle Marche. La famiglia: “Svuotate la diga per trovarlo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Mentre le ricerche del diciannovenne di Acqualagna,lo scorso 12 ottobre, proseguono anche a livello nazionale, lachiede vengano scandagliate anche le zone più remote. La mamma diè convinta infatti che "la risposta ce l'abbiamo lì nella" del Furlo, in provincia di Pesaro-Urbino.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Riccardo Branchini - il disperato appello della famiglia del 19enne scomparso : “Svuotate la diga”

(Thesocialpost.it)

Le parole della legale: «Alcune zone non sono accessibili senza abbassare il livello dell’acqua» Riccardo Branchini, 19 anni, è scomparso misteriosamente il 13 ottobre scorso nella zona della diga del Furlo, in provincia di Pesaro-Urbino. Da ...

Riccardo scomparso - la nonna a Chi l'ha visto? : «Quella sera mi ha detto di non entrare in camera»

(Corriereadriatico.it)

ACQUALAGNA Ricerche sospese per Riccardo Branchini. Ma ora si aggiunge l?appello di Federica Sciarelli dalla sua trasmissione Chi l?ha visto?, per arrivare a una soluzione non drammatica...

Riccardo Branchini, scomparso a 19 anni nelle Marche. La famiglia: “Svuotate la diga per trovarlo”

(fanpage.it)

Mentre le ricerche del diciannovenne di Acqualagna, scomparso lo scorso 12 ottobre, proseguono anche a livello nazionale, la famiglia chiede vengano scandagliate ...

Riccardo Branchini, scomparso a 19 anni: ricerche disperate. La famiglia: «Svuotate la diga per trovarlo»

(msn.com)

L'avvocato della famiglia di Riccardo Branchini, il 19enne scomparso lo scorso 13 ottobre nella zona della diga del Furlo, in provincia ...

Riccardo scomparso, la mamma chiede ufficialmente alla Prefettura di svuotate la diga del Furlo: «Ci sono 3 grotte inesplorate»

(msn.com)

ACQUALAGNA «Riprendete le ricerche di Riccardo e svuotate la diga del Furlo, ci sono tre grotte inaccessibili ai soccorritori con l'attuale livello dell'acqua. Vogliamo ...

La legale della famiglia di Riccardo: "Svuotare la diga del Furlo"

(rainews.it)

Mentre proseguono le ricerche, anche a livello nazionale, del diciannovenne di Acqualagna scomparso lo scorso 12 ottobre, la famiglia chiede vengano scandagliate anche le zone più remote ...