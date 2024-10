Davidemaggio.it - Ninfa Dormiente – I Casi di Teresa Battaglia: anticipazioni terza e ultima puntata di lunedì 4 novembre 2024

(Di martedì 29 ottobre 2024) @ US RaiUn racconto quasi gotico, che si muove tra passato e presente e che ruota attorno ad un quadro misterioso dipinto con sangue umano. Questo è, il nuovo caso diche terrà compagnia al pubblico di Rai 1 per tre serate. A seguire tutte le, aggiornate di volta in volta.– Ididi martedì 4La morte di Emmanuel S2 E5: Diego viene ritrovato in fondo a una scarpata privo di sensi. Lona sospetta che possa essere stato Sandro manon è convinta. Dalla foto lasciata a casa sua,riconosce un dettaglio sullo sfondo della. Lei e la squadra si recano in quel luogo e trovano i cadaveri di Emmanuel e Matriona. L’assassino ha lasciato lì una pagina del diario didove parla della malattia.