Nasce il primo salone italiano dedicato all'enoturismo. Ma il format è spagnolo

(Di martedì 29 ottobre 2024) Territori, produzioni vitivinicole locali, ospitalità, target alto-spendente. Un marketplace per favorire l'incontro in modo semplice e diretto tra la domanda e l'offerta in materia di. Tutto questo è Fine WineTourism marketplace Italy, evento in programma il 28 e 29 ottobre 2025 a Riva del Garda, chedall'accordo tra Riva del Garda Fierecongressi e Fiera di Valladolid. Presentato a Trento, in una conferenza stampa, comeal settore enoturistico, coinvolge operatori specializzati e si rivolge a tutti quei comuni che hanno a che fare con il turismo del vino. In sostanza, l'Italia apre le porte a un evento chein Spagna e che nella sua ultima edizione può vantare la partecipazione di 140 cantine, 84 tour operator da 23 Paesi e 1.800 incontri b2b.