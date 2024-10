Maradona, nuovo murale dedicato al “Pibe de oro” nel quartiere Vomero (Di martedì 29 ottobre 2024) Una nuova opera che celebra Diego Armando Maradona sarà inaugurata nella giornata di mercoledì 30 ottobre nel quartiere Vomero di Napoli. Si intitola “La mano de Dios” ed è un murale realizzato dal pittore argentino Juan Pablo Gimenez Chec. Si potrà ammirarla dalle 9 di domani e ritrae il gol con la mano messo a segno nei quarti di finale del Mondiale 1986 contro l’Inghilterra. L’opera è stata fatta realizzare dagli avvocati che hanno rappresentato Maradona nella sua battaglia legale, alla fine vinta, contro Equitalia. Il murale sarà poi protagonista con quello dei Quartieri Spagnoli del nuovo libro e docufilm “Maradona no fue evasor”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Una nuova opera che celebra Diego Armandosarà inaugurata nella giornata di mercoledì 30 ottobre neldi Napoli. Si intitola “La mano de Dios” ed è unrealizzato dal pittore argentino Juan Pablo Gimenez Chec. Si potrà ammirarla dalle 9 di domani e ritrae il gol con la mano messo a segno nei quarti di finale del Mondiale 1986 contro l’Inghilterra. L’opera è stata fatta realizzare dagli avvocati che hanno rappresentatonella sua battaglia legale, alla fine vinta, contro Equitalia. Ilsarà poi protagonista con quello dei Quartieri Spagnoli dellibro e docufilm “no fue evasor”.

Maradona, a Napoli un nuovo murale dedicato al "Pibe de oro"

(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - Si intitola "La mano de Dios" il murale realizzato nel quartiere Vomero di Napoli dal pittore argentino Juan Pablo Gimenez Chec: l'opera verrà inaugurata domani, 30 ottobre, ...

NAPOLI - Pasquale Mazzocchi, terzino del Napoli, ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae il murales dedicato a Diego Armando Maradona a San Giovanni a Teduccio. Ecco il post condiviso. Visualiz ...

Bella sorpresa, ai Quartieri Spagnoli di Napoli e al Museo Vignati dedicato a Diego Armando Maradona. Perché in visita nelle scorse ore sono arrivate le figlie del Pibe de Oro, Dalma e Giannina Marado ...

Vignati ha raccolto tanti cimeli del Pibe e ne ha esposti 80 nel museo maradoniano inaugurato tre mesi fa ai Quartieri spagnoli, a pochi metri dal Murale. Al centro della sala c’è la statua di ...