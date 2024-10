Lanazione.it - La cartina del crimine. Dai furti allo spaccio:. Quartiere 1 da incubo. Ma Gavinana resiste

(Di martedì 29 ottobre 2024) di Rossella Conte FIRENZE Sono 268 i crimini documentati dai cittadini dal 1 agosto al 27 ottobre. Per la precisione 61 quelli registrati ad agosto, 107 a settembre e 100 quelli aggiornati dal 1 al 27 ottobre. Sono alcuni dei dati raccolti dalla Fondazione Caponnetto che sta monitorando i crimini in strada come spaccate alle attività e alle auto, aggressioni, borseggi o risse ed esclude dalla mappa iin abitazione e i reati inerenti loe il traffico di droga. I dati provengono da fonti aperte, ossia dalle notizie diffuse dalla stampa e dalla rete dei comitati a cui arrivano le segnalazioni dei cittadini. La lista è pertanto in difetto in quanto, secondo le stime, il 40% rimane non censito.