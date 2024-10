Lapresse.it - Inchiesta hacker, gli indagati: “Aiutiamo la Chiesa contro la Russia?”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tra le tante conversazioni captate dagli investigatori sul temae degli attacchiin Italia “il gruppo discute sulle proprie attività d’intelligence sul tema e sui ricavi che ne può ottenere anche in relazione ad un mandato che asseriscono provenga direttamente dalla“. E’ quanto si legge nell’informativa dei Carabinieri alla Dda di Milano sulle attività del gruppo Equalize. Parlando con Gallo e Camponovo il 16 dicembre 2022 nella sede di Equalize, Calamucci dice: “Il braccio destro di Putin lachiede quello”. E aggiunge “Lalalao no?”. Gallo così interviene: “Se ci paga è stato sempre gratis!”. “Tu mi hai visto fare qualcosa gratis agli altri se non a te?”, risponde allora Calamucci. “Pro bono per il Papa?”, conclude scherzano Camponovo.