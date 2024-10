Elezioni Liguria: così il centrosinistra può perdere anche Toscana 2025 (Di martedì 29 ottobre 2024) Elezioni Liguria: così il centrosinistra può perdere anche Toscana 2025. Elezioni Liguria, il sindaco di Genova Marco Bucci, centrodestra, diventa presidente della Regione post Toti per un pugno di voti. Quelli clamorosamente lasciati per strada dal centrosinistra. Che si è presentato a supporto del candidato spezzino Andrea Orlando con la consueta lite Renzi-Conte, con Italia Viva del senatore toscano fuori coalizione e con un M5S alle prese con la faida interna Grillo-Conte. Con tonfo dei Cinque Stelle che portano al centrosinistra poco più del 4 e mezzo percentuale. E il risultato di una Regione Liguria persa dal centrosinistra per un pugno di voti. Il che in prospettiva Toscana 2025 deve far molto riflettere il centrosinistra in chiave campo largo. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 29 ottobre 2024)ilpuò, il sindaco di Genova Marco Bucci, centrodestra, diventa presidente della Regione post Toti per un pugno di voti. Quelli clamorosamente lasciati per strada dal. Che si è presentato a supporto del candidato spezzino Andrea Orlando con la consueta lite Renzi-Conte, con Italia Viva del senatore toscano fuori coalizione e con un M5S alle prese con la faida interna Grillo-Conte. Con tonfo dei Cinque Stelle che portano alpoco più del 4 e mezzo percentuale. E il risultato di una Regionepersa dalper un pugno di voti. Il che in prospettivadeve far molto riflettere ilin chiave campo largo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Bucci governatore: "Sarò presidente di tutti i liguri". Meloni: Segnale di fiducia, ci dà più forza - Bucci: "Si vince perché c'è alleanza coesa, esattamente quello che non è successo dall'altra parte";, vince Bucci: "Sarò il presidente di tutti i liguri";regionali in2024: spoglio e risultati in diretta | Bucci presidente: «Rifiutati i "signori del no"». Orlando: «Ho fatto da cavia». Il crollo del M5S, Grillo attacca ancora Conte;Regione, i risultati in diretta: tra Bucci e Orlando è testa a testa. Lo Speciale con Enrico Mentana; Il centrodestra ha vinto leregionali in: così ilpuò perdere anche Toscana 2025; Leggi >>>

Liguria, centrosinistra sconfitto per 8mila voti. E ora crescono i timori sulla tenuta della coalizione (e sul voto in Umbria ed Emilia)

(ilfattoquotidiano.it)

Gli 8mila voti scarsi in meno che hanno sancito la sconfitta del centrosinistra in Liguria, aprono (di nuovo) le tensioni tra le forze di opposizione a Giorgia Meloni. A preoccupare ora non è solo la ...

Un po’ di dati interessanti sulle elezioni regionali in Liguria

(ilpost.it)

Alla fine è stata decisiva Imperia, e non Genova come al solito, e il Movimento 5 Stelle ha fatto un mezzo disastro ...

Elezioni in Liguria, il flop del campo largo: quale futuro per il centrosinistra?

(ilmessaggero.it)

Il Partito democratico si impone come la prima forza politica in Liguria: alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale ligure il partito dei dem ha incassato il 28,7 ...

Italia Viva esclusa dalle elezioni in Liguria 2024, Fregolent: “Sconfitta colpa dei diktat di Conte”

(tag24.it)

La senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent commenta l'assenza del partito di Renzi dalle elezioni in Liguria di ieri 28 ottobre 2024.