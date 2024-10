Rompipallone.it - Caso Chiesa, Slot chiarisce tutto: annuncio sul ritorno in Serie A

Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 29 Ottobre 2024 18:49 di Alessandro Basta L’avventura di Federicoal Liverpool non decolla e lo spettro di uninA si avvicina: l’disul suo futuro Federicoviene trattato da anni come uno dei migliori talenti italiani, un calciatore in grado di incidere in qualsiasi momento sulle partite, seminare avversari in dribbling e fare la differenza. Spesso gli infortuni hanno inciso sul suo percorso, anche con la maglia della Juventus, ma il trasferimento al Liverpool poteva servire a rilanciare la sua carriera, dopo i tanti rumors estivi, in un palcoscenico decisamente importante. Le cose, però, non stanno andando per nulla bene per l’esterno offensivo italiano, tanto che fino a questo momento ha giocato solo uno spezzone di gara in Premier League e poi non ha visto più campo.