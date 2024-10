10 film horror (e non solo) belli da vedere ad Halloween al cinema o in streaming (Di martedì 29 ottobre 2024) Brividi, tensione, raccapriccio che rende faticoso tener lo sguardo sullo schermo: benvenuti horror, per una lunga notte di Halloween di paura e divertimento. Al cinema o nelle principale piattaforme di streaming, ecco gli horror da vedere ad Halloween, tra cult del genere, nuove uscite e film recenti già di culto. The Substance di Coralie Fargeat Body horror accattivante, The Substance ha vinto il premio come migliore sceneggiatura all’ultimo Festival di Cannes. Protagonista Demi Moore, ma anche il suo alter ego giovane, Margaret Qualley, entrambe – e soprattutto Demi – alle prese con una prova attoriale coraggiosa ed estrema. L’attrice di Soldato Jane e Striptease, oggi 61enne, interpreta una donna di spettacolo che viene accantonata dalla tv perché ormai di mezza età . Provata, sarà attratta da un claim che recita: «Hai mai sognato una versione migliore di te? Sei sempre tu. Panorama.it - 10 film horror (e non solo) belli da vedere ad Halloween al cinema o in streaming Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Brividi, tensione, raccapriccio che rende faticoso tener lo sguardo sullo schermo: benvenuti, per una lunga notte didi paura e divertimento. Alo nelle principale piattaforme di, ecco glidaad, tra cult del genere, nuove uscite erecenti già di culto. The Substance di Coralie Fargeat Bodyaccattivante, The Substance ha vinto il premio come migliore sceneggiatura all’ultimo Festival di Cannes. Protagonista Demi Moore, ma anche il suo alter ego giovane, Margaret Qualley, entrambe – e soprattutto Demi – alle prese con una prova attoriale coraggiosa ed estrema. L’attrice di Soldato Jane e Striptease, oggi 61enne, interpreta una donna di spettacolo che viene accantonata dalla tv perché ormai di mezza età . Provata, sarà attratta da un claim che recita: «Hai mai sognato una versione migliore di te? Sei sempre tu.

