Game-experience.it - Warcraft, Blizzard annuncia una diretta speciale dedicata al 30° anniversario con tante sorprese

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Mentre l’universo disi avvicina a compiere 30 anni di avventure tra le varie iterazioni di Azeroth, i team di World of, di Classic, di Hearthstone e diRumble hannoto che si uniranno per una presentazione, in programma nella giornata del 13 novembre 2024. Precisiamo immediatamente che questadel 30°diinizierà alle ore 19:00 italianemente su Twitch, YouTube e TikTok, presentando vari membri del team di sviluppo diche rifletteranno sugli ultimi 30 anni e condivideranno parte di ciò che ci attende in futuro. A seguito della, la festa proseguirà con una trasmissione del concerto “World of: 20 Years of Music”, prodotto da Helvepic e filmato in Svizzera a settembre.