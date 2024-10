Volkswagen punta a chiudere 3 stabilimenti in Germania. Berlino: “Salvare i posti di lavoro” (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Volkswagen intende chiudere almeno tre stabilimenti in Germania e tagliare decine di migliaia di posti di lavoro, ha dichiarato la leader del consiglio di fabbrica dell'azienda Daniela Cavallo ai dipendenti. Il piano della dirigenza prevede il ridimensionamento di tutti i restanti stabilimenti Volkswagen in Germania, ha aggiunto Cavallo. Secondo il consiglio di fabbrica, L'articolo Volkswagen punta a chiudere 3 stabilimenti in Germania. Berlino: “Salvare i posti di lavoro” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Laintendealmeno treine tagliare decine di migliaia didi, ha dichiarato la leader del consiglio di fabbrica dell'azienda Daniela Cavallo ai dipendenti. Il piano della dirigenza prevede il ridimensionamento di tutti i restantiin, ha aggiunto Cavallo. Secondo il consiglio di fabbrica, L'articoloin: “di” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Volkswagen punta a chiudere 3 stabilimenti in Germania. Berlino: “Salvare i posti di lavoro”

