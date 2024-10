Oasport.it - Verstappen preoccupato: “Siamo troppo lenti. 20 secondi di penalità sono tanti”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Maxnon è riuscito ad andare oltre la sesta posizione del GP del Messico, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito Hermanos Rodriguez della capitale. Il pilota della Red Bull ha preso la testa della corsa superando Carlos Sainz al via, ma poco dopo ha subito il sorpasso da parte dello spagnolo e si è trovato in lotta con Lando Norris. Il fuoriclasse olandese ha accompagnato fuori il britannico in una curva e poi lo ha superato andando fuori pista: una manovra giudicata scorretta e che ha comportato una severa sanzione.