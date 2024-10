Sport.quotidiano.net - Serie B, decima giornata: uno stoico Frosinone ferma il Pisa, vincono Samp e Catanzaro

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano, 27 ottobre 2024 – Una domenica diB che regala risultati più che inaspettati, è il caso di, sfida terminata 0-0 con i padroni di casa che hanno resistito in dieci uomini per 85 minuti più recupero. I ciociari portano così a casa un punto d'oro, interrompendo la striscia di due sconfitte consecutive. Nelle altre due sfide ladoria vince, di misura, in casa contro il Mantova. Mentre ha vita più facile ilche ne rifila tre al Sudtirol con Iemmello protagonista con una doppietta. Si chiude, dunque, il decimo turno diB in vista dell'infrasettimanale che si giocherà tra martedì e mercoledì.