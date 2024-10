Puntomagazine.it - Serena Autieri incanta Singapore: un concerto sold-out al Villaggio Italia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il, parte del tour mondiale dell’Amerigo Vespucci, celebra l’eccellenza del Made in Italy in un’atmosfera magica. Dopo aver conquistato il pubblico a Los Angeles e Tokyo,, apprezzata attrice e cantantena, è tornata aper un emozionanteall’interno del, parte del tour mondiale della nave scuola Amerigo Vespucci. Affiancata dal maestro Enzo Campagnoli, laha interpretato i grandi classici della musicana, trasportando il pubblico in un’atmosfera ricca di magia e nostalgia, in una performance che ha registrato il tutto esaurito già nelle prime ore. Il successo dell’evento ha portato gli organizzatori a pianificare una seconda data, che ha già raggiunto il-out, per domani, ultimo giorno di permanenza dele dell’Amerigo Vespucci a