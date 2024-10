Sangio, l’impresa sfuma all’assalto finale del Siena (Di lunedì 28 ottobre 2024) Siena 2 Sangiovannese 1 Siena (4-3-1-2): Stacchiotti; Morosi, Achy, Cavallari, Di Paola (22’st Pescicani); Mastalli (10’st Ricchi), Lollo, Farneti; Bianchi (10’st Masini); Boccardi (25’st Semprini), Galligani (37’st Carbè). Panchina: Giusti, Zichella, Biancon, Hagbe. Allenatore Barbieri. SangioVANNESE (3-5-2): Barberini; Lorenzoni (34’st Fumanti), Chelli, Della Spoletina; Pertica, Romanelli (17’st Pardera), Nannini, Sabattini, Bargellini (1’st Pertici); Rotondo (25’st Bocci), Nieri (42’st De Angelis). Panchina: Patata, Pertici, Orselli, Veis, Lombardi. Allenatore Bonura Arbitro: Raineri di Como (Manni-Colonna). Reti: 22’pt Bargellini, 27’pt Della Spoletina (autogol), 48’st Semprini. Note: ammoniti Lollo, Bargellini, Romanelli, Achy, Ricchi. Sport.quotidiano.net - Sangio, l’impresa sfuma all’assalto finale del Siena Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024)vannese 1(4-3-1-2): Stacchiotti; Morosi, Achy, Cavallari, Di Paola (22’st Pescicani); Mastalli (10’st Ricchi), Lollo, Farneti; Bianchi (10’st Masini); Boccardi (25’st Semprini), Galligani (37’st Carbè). Panchina: Giusti, Zichella, Biancon, Hagbe. Allenatore Barbieri.VANNESE (3-5-2): Barberini; Lorenzoni (34’st Fumanti), Chelli, Della Spoletina; Pertica, Romanelli (17’st Pardera), Nannini, Sabattini, Bargellini (1’st Pertici); Rotondo (25’st Bocci), Nieri (42’st De Angelis). Panchina: Patata, Pertici, Orselli, Veis, Lombardi. Allenatore Bonura Arbitro: Raineri di Como (Manni-Colonna). Reti: 22’pt Bargellini, 27’pt Della Spoletina (autogol), 48’st Semprini. Note: ammoniti Lollo, Bargellini, Romanelli, Achy, Ricchi.

Sangio, l’impresa sfuma all’assalto finale del Siena

Gli azzurri perdono al Franchi in pieno recupero dopo una partita in cui erano andati in vantaggio con Bargellini e poi gestito bene le folate bianconere. (msn.com)

