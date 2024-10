Ilrestodelcarlino.it - Nel segno dell’eccellenza. Per Raffaeli e Girolomoni anche il Tartufo è d’Oro

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono state la campionessa di ginnastica ritmica Sofiae l’imprenditore bio Giovanni Battistai due ultimi premiati con ildella 61^ edizione della Mostra deldi Sant’Angelo in Vado. Con la loro premiazione la kermesse vadese va in rassegna facendo segnare un grande afflusso di pubblico nei suoi tre weekend. Soddisfatto di questa edizione il sindaco Stefano Parri che dal palco ha salutato il pubblico e dato appuntamento alla prossima edizione: "Una edizione di grande livello questa – ha detto il primo cittadino –, che come sempre fa da vetrina a tutto il territorio. Abbiamo voluto portare sotto i riflettori un’idea di qualità ed eccellenza, concetti molto vicini al mondo delche abbiamo raccontato in chiave innovativa, portando personaggi e storie di grande livello e mettendo in mostra il meglio delle nostre ricchezze".