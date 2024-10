Lo straordinario traguardo della nonna pontina Elena, che oggi compie 105 anni

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024)Adele Palombo, nata il 28 ottobre 1919, celebrail suo 105° compleanno. Una donna che ha attraversato più di un secolo di storia con spirito di resilienza e amore per la famiglia,è una testimonianza vivente di tenacia e dedizione. Nata nel borgo medievale di Bassiano,ha trascorso la sua infanzia tra le sfide del territorio paludoso dell’Agro Pontino, in una comunità che viveva in condizioni difficili, ma solidali. Cresciuta in una grande famiglia di pionieri dell’Agro Pontino,ha affrontato le asperitàvita nelle contrade“Scarica la Nave”, dove le famiglie risiedevano in capanne costruite con materiali semplici come legno, paglia e cannucce.