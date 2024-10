I giovani talenti della cucina sfilano da Eataly Smeraldo (Di lunedì 28 ottobre 2024) In collaborazione con Identità Golose e MagentaBureau una serie di appuntamenti con i più interessanti chef attorno ai trent’anni nel negozio meneghino della catena dedicata alle eccellenze enogastronomiche italiane. Si parte il 6 novembre con la Potì e Cueva di Bros’, si prosegue con Quarteroni e Manzoni di Ferdy Wild, quindi la Ceraudo di Dattilo a Strongoli. E poi tanti altri Ilgiornale.it - I giovani talenti della cucina sfilano da Eataly Smeraldo Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) In collaborazione con Identità Golose e MagentaBureau una serie di appuntamenti con i più interessanti chef attorno ai trent’anni nel negozio meneghinocatena dedicata alle eccellenze enogastronomiche italiane. Si parte il 6 novembre con la Potì e Cueva di Bros’, si prosegue con Quarteroni e Manzoni di Ferdy Wild, quindi la Ceraudo di Dattilo a Strongoli. E poi tanti altri

I giovani talenti della cucina sfilano da Eataly Smeraldo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sono sei gli appuntamenti in programma per la nuova stagione ‘Capire la musica’, che si aprirà – per la prima volta – il 7 dicembre alle 21 con il concerto di Natale e si chiuderà il 16 aprile con quello di Pasqua, entrambi alla basilica di San ... (Ilrestodelcarlino.it)

Facebook WhatsApp Twitter Il mondo della ristorazione sta vivendo una trasformazione decisiva, guidata dalla passione e dall’innovazione dei giovani chefs. Il Rapporto sulla Ristorazione 2024 di FIPE Confcommercio evidenzia un fenomeno di ... (Gaeta.it)

Si chiama “Giovani Talenti. Incontro con la cucina del futuro” il palinsesto di appuntamenti che a partire dal 6 novembre e per i mesi successivi vedrà da Eataly Smeraldo a Milano protagonisti alcuni ... (ilgiornale.it)

Si comincia mercoledì 6 novembre con gli chef Isabella Potì e Nicolas Cuevas della Bros' Trattoria, di Scorrano in provincia di Lecce. (ANSA) ... (ansa.it)

Il trapasso generazionale ai fornelli è più veloce che in altri settori. Esperti e operatori: "Con loro la cucina italiana è migliorata" ... (gamberorosso.it)