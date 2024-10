Gaeta.it - Grande fusione nel settore alimentare: nasce il polo italiano dei salumi e piatti pronti

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un'importante svolta si profila nel panorama gastronomico, con l'intesa raggiunta tra il gruppo modenese Granterre e la parmigiana Parmacotto. Questa partnership si preannuncia come la base per la creazione del piùdedicato ai, aie ai prosciutti cotti, puntando a generare un fatturato che supera il miliardo e mezzo di euro nel giro di cinque anni. Entrambi i gruppi, noti nelper la loro qualità e tradizione, si uniscono con l'intento di rafforzare la loro presenza e competitività nel mercato nazionale e internazionale. Dettagli dell'accordo tra Granterre e Parmacotto L'intesa firmata è dirilevanza per l'industriaitaliana, dato che si configura come un'aggregazione strategica tra ifici GranTerre e Parmacotto.